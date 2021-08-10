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В США выйдет ситком «Как я встретила вашего папу». В нем снимутся Хилари Дафф и Франсия Райса

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:16

Создатели популярного сериала «Как я встретил вашу маму» Картер Бейз и Крейг Томас выступят исполнительными продюсерами нового ситкома под названием «Как я встретила вашего папу». В нем снимутся Хилари Дафф и Франсия Райса, сообщил Deadline.

Дафф («Юная», «История Золушки») сыграет главную героиню спин-оффа — Софи. Именно она расскажет в ближайшем будущем своим детям о событиях 2021 года. Тогда девушка встретила своего мужа, очень похожего на Теда Мосби из оригинального шоу.

Райса («Втайне от родителей») исполнит роль соседки Софи — импульсивного и предприимчивого стилиста Валентины, которая возвращается с Лондонской недели моды вместе с британским аристократом Чарли. Последнего сыграет Том Эйнсли («Версаль», «Члены королевской семьи»).

Помимо Дафф, Райсы и Эйнсли, в сериале снимутся Тиен Трэн («Космические силы», «Кэндимен») и Сурадж Шарма («Маленькая Америка», «Счастливого нового дня смерти»). Еще одним продюсером ситкома станет Адам Лонди.

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