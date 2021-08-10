Майкл Китон разбирается с компенсациями после теракта 11 сентября в трейлере фильма «Стоимость»

Лента расскажет о Кеннете Файнберге, которому пришлось возглавить Фонд компенсаций жертвам 11 сентября и столкнуться с невыполнимой задачей рассчитать стоимость каждой жизни, унесенной чудовищным терактом.

Netflix показал трейлер фильма «Стоимость» («Worth»), главные роли в котором исполнили Майкл Китон («Бердмен», «Бэтмен», «Битлджус») и Стэнли Туччи («Голодные игры», «Дьявол носит Prada», «Терминал»).

Китон выступил сопродюсером фильма наряду с Марком Бутаном, Энтони Катагасом, Майклом Шугаром, Бардом Дорросом и Шоном Соренсеном. Сценарий написал Макс Боренштейн.

Режиссером картины стала Сара Коланджело, снявшая ранее «Маленькие происшествия» с Элизабет Бэнкс и Хлоей Севиньи и «Воспитательницу» с Мэгги Джилленхол и Гаэлем Гарсией Берналем.

«Стоимость» выйдет на стриминговой платформе 3 сентября. Ленту разработали в партнерстве с Национальным мемориалом и музеем 11 сентября.

«Некоторые могут счесть задумку этого фильма изначально грубой, но в нем есть нечто завораживающее», — отметил Collider.