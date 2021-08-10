«Каро» проведет спецпоказ «Небесного замка Лапута» Хаяо Миядзаки. Фильм обсудят с Антоном Долиным

Картину покажут на японском языке с русскими субтитрами. А после ее обсудят с кинокритиком и главредом журнала «Искусство кино» Антоном Долиным . Билеты — тут .

«Небесный замок Лапута» вышел в 1986 году. Это первый фильм Хаяо Миядзаки, снятый на его собственной студии Ghibli. В центре сюжета — мальчик Пазу из небольшого шахтерского городка и девочка Сита — наследница древнего рода, в руках которой Летающий Камень. За этим могучим амулетом охотятся воздушные пираты и сотрудники секретных структур. Цель и тех и других — найти летающий остров Лапуту, где находятся несметные сокровища и огромный арсенал оружия. Ключом к таинственному острову как раз и оказывается Летающий Камень.