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На территории «ГЭС-2» появятся работы современных художников

Семён Гудошников
Сегодня в 15:23

В преддверии открытия Дома культуры «ГЭС-2» на его территории появятся работы современных художников. Об этом «Афише Daily» рассказали в фонде V–A–C, который курирует проект.

На спуске к набережной Водоотводного канала через неделю будет установлена «Большая глина № 4» (Big Clay n. 4) швейцарца Урса Фишера, а во дворе, перед березовой рощей, появится «Пространство света» (Spazio di Luce) итальянского художника Джузеппе Пеноне.

12-метровая «Большая глина № 4» — это увеличенная примерно в 50 раз и отлитая из алюминия копия комка глины, который художник разминал в руках. На ней, как и на подобных небольших поделках, запечатлены отпечатки пальцев автора. Этот простой и доступный каждому созидательный жест, по задумке Фишера, придает работе глубоко личный характер.

Урс Фишер. Big Clay #4, 2013–2014.

© Фото: Stefan Altenburger
1 из 3

Урс Фишер. Big Clay #4, 2013–2014.

© Фото: Stefan Altenburger
2 из 3

Урс Фишер. Big Clay #4, 2013–2014.

© Фото: Stefan Altenburger
3 из 3

Для создания «Пространства света» Пеноне использовал поваленную лиственницу, которую он нашел на границе Италии и Франции в местечке под названием Долина чудес. Художник удалил часть веток и покрыл дерево толстым слоем воска, а затем с восковых моделей отлил из бронзы объект, похожий на полый ствол дерева, разделенный на 8 фрагментов.

Снаружи на нем можно увидеть следы рук художника, а внутри — на позолоченной поверхности — рисунок древесной коры. Сопоставляя внутренние и внешние узоры (визуально похожие друг на друга), автор анализирует пересечение и взаимодействие двух миров — человеческого и природного.

Джузеппе Пеноне. Spazio di Luce.

© Фото: Tadzio Courtesy
1 из 2

Джузеппе Пеноне. Spazio di Luce.

© Фото: Tadzio Courtesy
2 из 2

На территории «ГЭС-2» можно будет не только посмотреть арт-объекты, но и поучаствовать в первой публичной программе Дома Культуры. Узнать об истории и архитектуре «ГЭС-2» получится на медиаторских турах и прогулках, а найти гармонию со своим телом — на телесных и перформативных воркшопах в березовой роще. На набережной у Спуска появятся складные стулья и сиденья-накладки на ступени от дизайнера Гарри Нуривева. Следить за жизнью новой культурной площадки можно в ее инстаграме.

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