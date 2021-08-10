На территории «ГЭС-2» появятся работы современных художников

В преддверии открытия Дома культуры «ГЭС-2» на его территории появятся работы современных художников. Об этом «Афише Daily» рассказали в фонде V–A–C, который курирует проект.
На спуске к набережной Водоотводного канала через неделю будет установлена «Большая глина № 4» (Big Clay n. 4) швейцарца Урса Фишера, а во дворе, перед березовой рощей, появится «Пространство света» (Spazio di Luce) итальянского художника Джузеппе Пеноне.
12-метровая «Большая глина № 4» — это увеличенная примерно в 50 раз и отлитая из алюминия копия комка глины, который художник разминал в руках. На ней, как и на подобных небольших поделках, запечатлены отпечатки пальцев автора. Этот простой и доступный каждому созидательный жест, по задумке Фишера, придает работе глубоко личный характер.
Урс Фишер. Big Clay #4, 2013–2014.
Урс Фишер. Big Clay #4, 2013–2014.
Урс Фишер. Big Clay #4, 2013–2014.
Для создания «Пространства света» Пеноне использовал поваленную лиственницу, которую он нашел на границе Италии и Франции в местечке под названием Долина чудес. Художник удалил часть веток и покрыл дерево толстым слоем воска, а затем с восковых моделей отлил из бронзы объект, похожий на полый ствол дерева, разделенный на 8 фрагментов.
Снаружи на нем можно увидеть следы рук художника, а внутри — на позолоченной поверхности — рисунок древесной коры. Сопоставляя внутренние и внешние узоры (визуально похожие друг на друга), автор анализирует пересечение и взаимодействие двух миров — человеческого и природного.
Джузеппе Пеноне. Spazio di Luce.
Джузеппе Пеноне. Spazio di Luce.
На территории «ГЭС-2» можно будет не только посмотреть арт-объекты, но и поучаствовать в первой публичной программе Дома Культуры. Узнать об истории и архитектуре «ГЭС-2» получится на медиаторских турах и прогулках, а найти гармонию со своим телом — на телесных и перформативных воркшопах в березовой роще. На набережной у Спуска появятся складные стулья и сиденья-накладки на ступени от дизайнера Гарри Нуривева. Следить за жизнью новой культурной площадки можно в ее инстаграме.