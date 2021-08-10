На территории «ГЭС-2» появятся работы современных художников

В преддверии открытия Дома культуры «ГЭС-2» на его территории появятся работы современных художников. Об этом «Афише Daily» рассказали в фонде V–A–C, который курирует проект.

На спуске к набережной Водоотводного канала через неделю будет установлена «Большая глина № 4» (Big Clay n. 4) швейцарца Урса Фишера, а во дворе, перед березовой рощей, появится «Пространство света» (Spazio di Luce) итальянского художника Джузеппе Пеноне.

12-метровая «Большая глина № 4» — это увеличенная примерно в 50 раз и отлитая из алюминия копия комка глины, который художник разминал в руках. На ней, как и на подобных небольших поделках, запечатлены отпечатки пальцев автора. Этот простой и доступный каждому созидательный жест, по задумке Фишера, придает работе глубоко личный характер.