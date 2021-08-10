В России выявили 21 378 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 21 378 случаев COVID-19, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 511 заражений меньше, чем вчера.

Первое место по числу новых случаев занимает Петербург — 1811 заболевших. Суточный прирост в Москве уменьшился с 2150 до 1639 человек. Следом идут Московская, Нижегородская, Свердловская и Ростовская области, Пермский край, Воронежская область и Красноярский край.