В России выявили 21 378 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 21 378 случаев COVID-19, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 511 заражений меньше, чем вчера.
Первое место по числу новых случаев занимает Петербург — 1811 заболевших. Суточный прирост в Москве уменьшился с 2150 до 1639 человек. Следом идут Московская, Нижегородская, Свердловская и Ростовская области, Пермский край, Воронежская область и Красноярский край.
Общее число зарегистрированных в стране случаев коронавируса увеличилось до 6 491 288. За последние сутки выздоровели 18 729 человек, за все время — 5 788 710. За сутки умерли 792 пациента, за весь период — 166 442.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом достигло 202,6 млн. Россия находится на четвертом месте по числу заражений. На первом — США (35,5 млн), на втором — Индия (31,9 млн), на третьем — Бразилия (20,1 млн).