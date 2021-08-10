В Иркутской области задержали четырех сотрудников интерната по делу об избиении воспитанников

Следователи задержали четверых сотрудников коррекционной школы-интерната в поселке Квиток Тайшетского района Иркутской области, сообщается на сайте регионального СК. Их подозревают в применении физической силы к детям.

Уголовные дела возбудили против директора по воспитательной работе, двух воспитателей и медсестры учреждения. Помимо статьи об истязании, им предъявили обвинение в превышении должностных полномочий и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

По данным СК, 5 августа несколько воспитанников интерната обратились в полицию с заявлением об избиениях персоналом. Дети рассказали, что их наказали за самовольный уход из учреждения.

Телесные повреждения зафиксированы у одного подростка и двух 16-летних девушек, сообщили в прокуратуре по Иркутской области. Ведомство также проводит проверку.