Все допинг-пробы российских спортсменов на Олимпиаде в Токио были отрицательными

На Олимпийских играх в Токио все допинг-пробы российских спортсменов оказались отрицательными. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главного врача команды и директоры Центра спортивной медицины ФМБА Андрея Жолинского.

Он отметил, что отбор проб у атлетов проводился ежедневно. Кроме того, участники Игр должны были постоянно сообщать о своем местоположении.

В 2017 году сборная России потеряла первое место в неофициальном командном зачете на зимней Олимпиаде 2014 года, которая прошла в Сочи. Причиной стало нарушение антидопинговых правил МОК, вследствие чего 12 российских спортсменов лишили медалей.

В декабре 2019 года Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) на четыре года лишило Россию права принимать участие в крупных международных спортивных мероприятиях, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира.

На Играх в Токио российской сборной разрешили выступить под нейтральным флагом, а гимн заменить фрагментом из Концерта для фортепиано с оркестром № 1 Чайковского.

По итогам Олимпиады Россия заняла пятое место в медальном зачете — 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали.