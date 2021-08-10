«Полуночная месса»: вышел трейлер нового хоррор-сериала Майка Флэнегана

Шоу выйдет на платформе 24 сентября. Оно расскажет об изолированном сообществе, живущем на острове Крокетт, где после прибытия харизматичного и таинственного священника начинают происходить чудесные и пугающие события.

Стриминговый сервис Netflix показал трейлер хоррор-сериала «Полуночная месса». Его снял Майкл Флэнеган, известный как автор «Призрака дома на холме», «Призраков усадьбы Блай», «Доктора Сна» и «Окулуса».

Помимо отца Пола, роль которого исполнил Хэмиш Лингклейтер («Новые приключения старой Кристин»), на остров приезжает — а точнее возвращается — еще один молодой человек. Его сыграл Зак Гилфорд («Огни ночной пятницы»). Его приезд усиливает разногласия внутри сообщества.

В «Полуночной мессе» будет семь эпизодов. В них можно будет увидеть Кейт Сигел, Рахула Аббури, Кристал Балинг, Мэтта Бидела, Алекс Эссо, Аннабет Гиш, Рахула Коли, Кристин Леман, Роберта Лонгстрита, Игби Ригни, Аннару Шепард, Саманту Слоян, Генри Томаса и Майкла Трако.

Продюсерами проекта выступили сам Флэнаган и Тревор Мэйси. Флэнаган сопроводил релиз трейлера письмом, которое он опубликовал в твиттере. В нем он признается, что «Полуночная месса» — это его любимый проект.

«Поскольку я бывший алтарный служка, который вот-вот отметит три года трезвости, нетрудно увидеть, почему этот проект такой личный. Идеи в корне этого шоу пугают меня до глубины души», — пояснил кинематографист.