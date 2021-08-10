В Лондоне сломался Тауэрский мост. Он застрял в поднятом положении

В Лондоне сломался Тауэрский мост. Днем 9 августа его развели для того, чтобы под ним могло пройти судно, но не смогли свести обратно. Об этом сообщил «Би-би-си».

В твиттере лондонской полиции рассказали о технической неисправности. В чем она заключается и каковы ее причины, неизвестно.