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В Лондоне сломался Тауэрский мост. Он застрял в поднятом положении

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:42

В Лондоне сломался Тауэрский мост. Днем 9 августа его развели для того, чтобы под ним могло пройти судно, но не смогли свести обратно. Об этом сообщил «Би-би-си».

В твиттере лондонской полиции рассказали о технической неисправности. В чем она заключается и каковы ее причины, неизвестно.

Сейчас Тауэрский мост закрыт на ремонт. Смотрители моста отметили, что на исправление поломки потребуется несколько часов.

Одна из главных достопримечательностей британской столицы ломается за последний год уже не в первый раз. В августе 2020 года мост также застрял в поднятом положении и был закрыт из‑за этого на сутки.

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