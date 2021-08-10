На Урале детский лагерь обвинили в пропаганде ЛГБТ из‑за игр с переодеваниями

В Свердловской области детский лагерь «Салют» обвинили в пропаганде ЛГБТ из‑за того, что дети разных полов обменялись одеждой и переоделись друг в друга в так называемый «День наоборот». Об этом сообщил E1.

Подобные игры возмутили руководителя областного Совета отцов Вячеслава Бальцевича. Он обратился в прокуратуру и попросил проверить действия лагеря. По словам мужчины, «День наоборот» проводят в лагере не первый год.

Может быть, сами сотрудники, воспитатели по своей недалекости просто не задумывались над происходящим? Но сто процентов там есть люди, которые прекрасно знают, что они делают и с какой целью они это делают», — считает Бальцевич.

По его мнению, «День наоборот» — это «целенаправленная пропаганда ЛГБТ-сообщества». «Что делает пацан в женской одежде, накрасившийся, с непонятными прическами и ужимками? Что в нем пробуждается, к чему это его подталкивает?» — интересуется глава Совета отцов.

Поводом для обращения в прокуратуру стало видео, снятое одним из детей. Мальчик не хотел переодеваться и рассказал о ситуации маме. Та попросила сына «не участвовать в этой вакханалии и прислать видео».