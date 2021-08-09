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Брайан Мэй заявил, что у «Богемской рапсодии» может появиться продолжение

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:50

Гитарист группы Queen Брайан Мэй заявил, что у фильма «Богемская рапсодия», главную роль в котором сыграл Рами Малек, может появиться продолжение. Об этом он рассказал в эфире инстаграма, сообщил NME.

По словам Мэя, рок-коллектив «ищет идеи» для возможного сиквела. Создать хороший сценарий для продолжения будет трудно, считает музыкант. В особенности потому, что никто не предполагал, что первый фильм может стать настолько успешным, отметил Мэй.

«Он был больше, чем „Унесенные ветром“. Но да, мы думаем, что, возможно, продолжение случится, но это должен быть отличный сценарий. Потребуется некоторое время, чтобы разобраться с этим», — сказал гитарист.

Ранее Мэй сомневался, что у фильма может быть сиквел. Он отмечал, что участники Queen «на самом деле не думают, что там есть еще один фильм». Тем не менее, события картины закончились на выступлении группы на Live Aid в 1985 году. Фредди Меркьюри же умер в ноябре 1991 года.

Фильм «Богемская рапсодия», рассказывающий о создании и успехе группы Queen и ее лидера Фредди Меркьюри, вышел в 2018 году. В начале 2019 года картина была номинирована на пять «Оскаров», а «Афиша Daily» поговорила с ее продюсером и исполнителем главной роли.

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