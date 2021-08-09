Экс-студентки биофака МГУ обвинили в изнасиловании сотрудника биологической станции университета

Две бывшие студентки биологического факультета МГУ рассказали о сексуализированном насилии со стороны заведующего котлопунктом Беломорской биологической станции университета Александра Палия. Об этом пишет Doxa со ссылкой на сообщения девушек в соцсетях.

Одна из них, Ольга Железнова, сказала, что в 2008 году во время ее работы на Беломорской биологической станции Палий пригласил ее к себе, наливал алкоголь, после чего начал обнимать и целовать. На следующий день ситуация повторилась, и сотрудник изнасиловал ее. Затем девушка, по ее словам, терпела от Палия постоянные домогательства.

Железнова говорит, что через подобное проходили многие работающие там студентки. «Мне удалось найти еще трех девушек с такими же историями. Разговор с ними придал мне сил, чтоб рассказать открыто, что происходит на биостанции все эти годы», — сказала она.

Другая экс-студентка заявила, что Палий изнасиловал ее в ту же смену, что и Железнову. Начальник котлопункта, по ее словам, также приглашал ее к себе и угощал алкоголем. «Я тогда и не подозревала, что в другой смене то же самое происходит с моей знакомой Олей. Хохол [прозвище Александра Палия] нас водил к себе домой поочередно», — написала она в инстаграме.

Железнова отметила, что, несмотря на постоянные слухи о подобных случаях, Александр Палий продолжает работать на Беломорской биологической станции МГУ в той же должности.