Умерла актриса Марки Пост. Она снималась в «Клинике» и «Ночном суде»

В возрасте 70 лет скончалась американская актриса и продюсер Марки Пост, известная по сериалам «Клиника» и «Ночной суд». Она умерла после борьбы с раком, длившейся на протяжении трех лет и десяти месяцев, сообщил Deadline.

Телекарьера Пост началась в конце 1970-х, когда она появилась в эпизодах «Невероятного Халка», «Барнаби Джонса», «Супругов Харт» и других сериалов. Позже она стала известна по работе над «Каскадерами», «Пылая страстью», «Ночным судом» и, конечно, ситкомом «Клиника».

В кино Пост снималась реже, чем в телепроектах. Тем не менее, в ее фильмографии есть комедия «Все без ума от Мэри» — в ней она сыграла мать главной героини, а также лента «Четыре Рождества и свадьба».

«Наша гордость в том, что она была не только актрисой, но и человеком, который делал искусные торты для друзей, шил занавески для первых квартир и показывал нам, как быть добрыми, любящими и прощающими в часто суровом мире», — сказала семья актрисы.

Пост была замужем за писателем Майклом А. Россом. У них было две дочери — Кейт Армстронг Росс и Дейзи Шенборн, а также внучка Майла. Последней недавно исполнилось пять месяцев.