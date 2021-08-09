Депутаты Мосгордумы обратились в Верховный суд и МВД в связи с делами о «перекрытии дорог»

Депутаты Мосгордумы направили обращения в Верховный суд и МВД по делам о «перекрытии дорог». Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Депутаты отметили, что после поправок, внесенных в декабре в статью 267 УК, по ней стали возбуждать дела на участников митингов. Тогда в статью добавили такую формулировку: «создание угрозы жизни, здоровью и безопасности граждан либо угрозу повреждения или уничтожения имущества физических и (или) юридических лиц».

По словам мундепов, неясность формулировки привести к массовому преследованию митингующих. Чтобы избежать этого, депутаты попросили Верховный суд и МВД объяснить четкие критерии угрозы.

Обращение поддержали депутаты Мосгордумы Николай Зубрилин, Максим Круглов, Михаил Тимонов, Екатерина Енгалычева, Елена Янчук, Евгений Ступин, Дмитрий Локтев и Павел Тарасов.

Дела о «перекрытии дорог» появились после акций в поддержку Алексея Навального, которые проходили с 23 января по 2 февраля. По соответствующей статье дела возбудили в пяти городах: Москве, Петербурге, Челябинске, Владивостоке и Самаре. Их фигурантами стали 24 человека.