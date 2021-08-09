Арест стендапера за шутку, проверка книги Киры Ярмыш и другие новости дня

Умер Сергей Ковалев — правозащитник и диссидент, один из авторов российской Конституции. Ему был 91 год, смерть не связана с коронавирусом.

МакSим переводят из реанимации в обычную палату. В своем первом после комы посте певица поблагодарила врачей и всех, кто за нее переживал.

Суд арестовал стендапера Идрака Мирзализаде на 10 суток. Его признали виновным в возбуждении ненависти из‑за шутки, в которой усмотрели оскорбление русских.

Генпрокуратура проверит дебютный роман Киры Ярмыш на пропаганду гомосексуальности, наркотиков и самоубийств. Жалобу написал адвокат Виталий Бородин, по доносу которого «Проект» признали нежелательной организацией, а его журналистов — иноагентами.

Верховный суд признал законным исключение Павла Грудинина из списка кандидатов в Госдуму от КПРФ. По словам прокурора, он должен был избавиться от зарубежных активов перед тем, как баллотироваться.

В петербургском Кудрове неизвестный с ножом ворвался в частный детский сад. Никто не пострадал, злоумышленника задержали.

В России выявили 22 160 новых случаев коронавируса (на 706 меньше, чем вчера). Общее число зарегистрированных заражений достигло 6 469 910.

Правительство обяжет госслужащих, учителей и других бюджетников пользоваться отечественными мессенджерами. Объясняют это ограничениями западных компаний в отношении российских госструктур.

Минобрнауки рекомендовало перевести невакцинированных студентов на удаленку. Аттестацию учащихся без прививки предложили проводить отдельно.

ООН опубликовала 1300-страничный доклад об изменении климата. Согласно ему, человечеству не удастся остановить таяние ледников и повышение уровня Мирового океана.

Вышел трейлер второго сезона сериала про группу Wu-Tang Clan. В нем показали рэперов, которые живут в нищете и мечтают стать мировыми звездами.