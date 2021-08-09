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«Импресарио» запустил новый танцевальный маршрут — в парке «Зарядье»

Семён Гудошников
Сегодня в 19:02

Театральная компания «Импресарио» запускает новый танцевальный маршрут — «Пой, танцуй» — в парке «Зарядье». Об этом «Афише Daily» рассказали представители проекта.

Сбор желающих будет проходить у информационного центра для туристов «Купол» у главного входа «Зарядья». Под руководством гида участники маршрута, надев наушники, проведут часовую танцевальную прогулку.

Организаторы обещают захватывающую тихую дискотеку и возможность открыть парк и себя с неожиданной стороны. «Находясь у всех на виду, только вы и другие участники знаете, что происходит. Серия простых движений под самые разные композиции превратит часовую прогулку в аудиоприключение», — сказали они, отметив, что уметь танцевать и петь необязательно.

«Танцевать на улице у всех на глазах в одиночку решится не каждый. Но когда вас пятьдесят, рождается энергия толпы. Она придает всем участникам сил и уверенности. Вас уже не остановить. Танцуют все!» — сказал создатель «Импресарио» Федор Елютин.

В июле 2021 года команда запустила танцевальный маршрут по окрестностям Китай-города. Кроме того, шоу «Пой, танцуй» продолжает идти в парке Горького и на ВДНХ. Все локации и расписание сеансов можно узнать на сайте проекта.

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