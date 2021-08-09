В Москве задержали кандидата в Госдуму, который хотел помочь активистке, забравшейся на дерево

Недалеко от московской станции метро «Бабушкинская» полицейские задержали экоактивиста и кандидата в депутаты Госдумы Антона Тарасова. Об этом пишет «ОВД-инфо» со ссылкой на журналиста RusNews Тимура Уразбахтина.

Перед задержанием Тарасов пытался помочь активистке по имени Ольга, которая забралась на дерево, протестуя против постройки дома по программе реновации. Девушка находится на двадцатиметровой высоте. Рядом с деревом стоят полицейские и пожарные.