На картах Apple Чечню обозначили как Ичкерию*. В Госдуме предложили ответить санкциями

Компания Apple обозначила Чечню на украиноязычной версии карт как «Чеченська Республіка Ічкерія» — «Чеченская Республика Ичкерия». Так называется террористическая организация, запрещенная в России. Об этом сообщил «Секрет фирмы».

Депутаты Госдумы отреагировали на эту ситуацию: они предложили ввести санкции против Apple, если те не исправят ошибку.

«Сначала надо попросить Apple изменить эту позицию, поскольку Ичкерии* не существует и это введение пользователей в заблуждение. Надеюсь, Apple так же на это отреагирует. Если этого не произойдёт, то надо думать, как на это реагировать и какие санкции применять», — заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Он напомнил, что подобные ошибки уже происходили с зарубежными корпорациями. Ранее на картах Google Maps территорию Крыма не отнесли к России. После обращения российских властей компания отметила Крым и Севастополь как часть России на русскоязычных картах.