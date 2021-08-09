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На картах Apple Чечню обозначили как Ичкерию*. В Госдуме предложили ответить санкциями

Юлия Онодэра
Сегодня в 17:59

Компания Apple обозначила Чечню на украиноязычной версии карт как «Чеченська Республіка Ічкерія» — «Чеченская Республика Ичкерия». Так называется террористическая организация, запрещенная в России. Об этом сообщил «Секрет фирмы».

Депутаты Госдумы отреагировали на эту ситуацию: они предложили ввести санкции против Apple, если те не исправят ошибку.

«Сначала надо попросить Apple изменить эту позицию, поскольку Ичкерии* не существует и это введение пользователей в заблуждение. Надеюсь, Apple так же на это отреагирует. Если этого не произойдёт, то надо думать, как на это реагировать и какие санкции применять», — заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Он напомнил, что подобные ошибки уже происходили с зарубежными корпорациями. Ранее на картах Google Maps территорию Крыма не отнесли к России. После обращения российских властей компания отметила Крым и Севастополь как часть России на русскоязычных картах.

«Я думаю, что государственные органы должны рассмотреть возможность (введения санкций против Apple). На мой взгляд, основные санкции они ввели против себя сами. Так как это оскорбление многонационального народа России и народа Чечни, который свой выбор сделал», — добавил замглавы фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев.

Исаев подчеркнул, что чеченский народ уже давно отверг террористов и поддерживает законную власть. Еще один депутат — Шамсаил Саралиев — заявил, что Apple вынудили совершить ошибку украинские праворадикальные провокаторы.

Их действия обусловлены кампанией по очернению России, уверен Саралиев. «Беспринципность и неразборчивость этих людей оставляет в дураках уважаемые технологические компании и портит репутацию бренда в глазах всего мира», — отметил он.

«Мы помним и знаем свою историю. Мы готовы защищать свою Родину. Но как долго на поводу у провокаторов будут вестись другие? Я призываю представителей Apple эту ошибку исправить и не вводить в заблуждение украинский народ и общественность в целом», — добавил депутат.

Зампредседателя правительства Чеченской Республики Джамбула Умаров, напротив, отметил, что ему «охотнее верится в глапость, чем в нарочитость разработчиков Apple и их украинских коллег». «Отвечать на бред можно только бредом», — заключил Умаров.

*Ичкерия, или Чеченская Республика Ичкерия — это название самопровозглашенного государства, образованного в 1991 году на территории бывшей Чечено-Ингушской автономной республики. «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана» находится в списке террористических и запрещенных организаций в России.

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