перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Москве задержали кандидата в Госдуму, который хотел помочь активистке, забравшейся на дерево 18:19
На картах Apple Чечню обозначили как Ичкерию*. В Госдуме предложили ответить санкциями 17:59
Пресс-служба президента Российской Федерации Верховный суд признал законным исключение Павла Грудинина из списка кандидатов в Госдуму
Верховный суд признал законным исключение Павла Грудинина из списка кандидатов в Госдуму 17:58
Книгу Киры Ярмыш проверят на пропаганду наркотиков, самоубийств и ЛГБТК+ 17:39
МС Сенечка и «Тима ищет свет» выступят на фестивале креативных индустрий G8 в Москве 17:08
В петербургском Кудрове неизвестный с ножом ворвался в частный детский сад. Его задержали Обновлено в 16:46
В Garage Screen пройдет кинопрограмма «Командная игра» — об отношениях и взаимоподдержке 16:16
Stand-Up Club/«ВКонтакте» Комика Идрака Мирзализаде арестовали на 10 суток за шутку, в которой усмотрели оскорбление русских
Комика Идрака Мирзализаде арестовали на 10 суток за шутку, в которой усмотрели оскорбление русских 15:22
МакSим переведут из реанимации в обычную палату 14:52
Умер Сергей Ковалев — правозащитник и диссидент, один из авторов российской Конституции 14:39
Белорусская легкоатлетка Тимановская выставила на eBay свою серебряную медаль 13:46
Российских учителей и чиновников обяжут использовать отечественные мессенджеры 12:46
Yuri Degtyarev/Flickr Минобрнауки: вузам рекомендуется перевести непривитых студентов на удаленку
Минобрнауки: вузам рекомендуется перевести непривитых студентов на удаленку 11:36
В России выявили 22 160 новых случаев коронавируса 11:26
Hulu показал трейлер второго сезона сериала «Wu-Tang: Американская сага» 10:30
Роспотребнадзор: постковидный синдром наступает через несколько месяцев после выздоровления 9:39
Скандалы, победы и рекорды: итоги Олимпийских игр в Токио Вчера в 21:29
Michael Steele/Getty Images В Минобороны Украины проведут беседу с легкоатлеткой из‑за фото с российской спортсменкой
В Минобороны Украины проведут беседу с легкоатлеткой из‑за фото с российской спортсменкой Вчера в 19:48
Переход Месси в «ПСЖ», итоги Олимпиады и другие новости дня Вчера в 18:51 Дайджест
Умер один из основателей группы Kool & the Gang Деннис Томас Вчера в 18:00
Отключить рекламу

МС Сенечка и «Тима ищет свет» выступят на фестивале креативных индустрий G8 в Москве

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:08

9 и 10 сентября в московском культурном центре ЗИЛ пройдет фестиваль креативных индустрий G8. В этом году на нем впервые выступят молодые андеграундные артисты, рассказали организаторы «Афише Daily».

В конференции примут участие более 100 профессионалов из разных индустрий. Среди них — художница Эллен Шейдлин, фотограф Илья Нодия, основатель одноименной анимационной студии Миша Петрик, предметный дизайнер Андрей Будько, медиахудожник Brickspacer и другие.

На второй день фестиваля на сцену поднимутся молодые артисты — «Тима ищет свет», МС Сенечка, Bad Zu, Simple Symmetry, «Всигме» и Поля Дудка.

Билет на два дня конференции обойдется в 3500 рублей, на концерт — 2000, а мультипас (конференция+концерт) — 4000. Узнать подробнее о мероприятии и приобрести билеты можно здесь.

Подробности по теме
Икра, шампанское и мороженое: как работает создатель фестиваля креативных индустрий G8
Икра, шампанское и мороженое: как работает создатель фестиваля креативных индустрий G8
События недели на afisha.ru
боевик
Отряд самоубийц: Миссия навылет
Джеймс Ганн взялся восстановить репутацию провального кинокомикса
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
приключение
Круиз по джунглям
Эмили Блант скитается по джунглям в поисках волшебного дерева
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
триллер
Время
Новый шьямалановский триллер не без фирменных трюков
графика
Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры
Более 140 подлинников «северного Леонардо да Винчи»
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Афиша Daily
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить