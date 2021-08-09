МС Сенечка и «Тима ищет свет» выступят на фестивале креативных индустрий G8 в Москве

9 и 10 сентября в московском культурном центре ЗИЛ пройдет фестиваль креативных индустрий G8. В этом году на нем впервые выступят молодые андеграундные артисты, рассказали организаторы «Афише Daily».

В конференции примут участие более 100 профессионалов из разных индустрий. Среди них — художница Эллен Шейдлин, фотограф Илья Нодия, основатель одноименной анимационной студии Миша Петрик, предметный дизайнер Андрей Будько, медиахудожник Brickspacer и другие.

На второй день фестиваля на сцену поднимутся молодые артисты — «Тима ищет свет», МС Сенечка, Bad Zu, Simple Symmetry, «Всигме» и Поля Дудка.

Билет на два дня конференции обойдется в 3500 рублей, на концерт — 2000, а мультипас (конференция+концерт) — 4000. Узнать подробнее о мероприятии и приобрести билеты можно здесь.