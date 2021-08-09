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Умер Сергей Ковалев — правозащитник и диссидент, один из авторов российской Конституции

Семён Гудошников
Сегодня в 14:39

В Москве утром 9 августа во сне умер диссидент и правозащитник Сергей Ковалев. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на председателя правозащитного центра «Мемориал»* Александра Черкасова.

Ковалеву был 91 год, причины смерти не уточняются. Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов отметил, что правозащитник умер не от коронавируса. В «Мемориале» выразили соболезнования его близким.

Сергей Ковалев — один из авторов российской Декларации прав человека и гражданина, а также второй главы Конституции России «Права и свободы человека и гражданина». Он был председателем Российского историко-просветительского общества «Мемориал» и президентом организации «Институт прав человека».

Правозащитной деятельностью Ковалев начал заниматься в 1960-е. В 1966 году организовал сбор подписей под обращением в Президиум Верховного Совета СССР в защиту Андрея Синявского и Юлия Даниэля. В 1969-м вошел в состав инициативной группы защиты прав человека в СССР — первой независимой правозащитной общественной организации в стране.

Участвовал в выпуске самиздата правозащитников «Хроника текущих событий», за что в 1975 году был приговорен к семи годам лишения свободы и трем годам ссылки по статье об антисоветской агитации и пропаганде.

В Москву Ковалев вернулся в 1987 году. После распада СССР избирался в Госдуму первого, второго и третьего созывов, был первым уполномоченным по правам человека в России в 1994–1995 годах и первым председателем Комиссии по правам человека при президенте в 1993–1996 годах.

* «Мемориал» признан Минюстом НКО, выполняющим функцию иностранного агента.

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