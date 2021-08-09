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МакSим переведут из реанимации в обычную палату

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:52

МакSим идет на поправку, к вечеру 9 августа ее уже переведут в обычную палату. Об этом сообщила менеджер певицы Маргарита Соколова.

«И вы, и мы ждали с нетерпением эту радостную новость», — написала она в инстаграме.

По словам Соколовой, врачи говорят, что это уникальный благополучный исход, который потребует еще длительного восстановления. Менеджер отметила, что «выписка не за горами», но пока точной информации нет.

Сейчас артистка может самостоятельно ходить, есть и общаться. Петь и совершать перелеты ей пока запрещено из‑за длительного процесса восстановления легких.

МакSим опубликовала пост в инстаграме, в котором поблагодарила врачей и персонал больницы, а также подтвердила перевод из реанимации в обычную палату.

Когда врачи спросили меня, сколько, по моему мнению, я пролежала в коме, я сказала, 2 дня. Я не могла поверить, что прошло больше месяца. Сейчас я по-прежнему очень слабая, когда пытаюсь ходить, начинаются сильные головокружения. Но я надеюсь, что в скором времени смогу оказаться дома, чтобы обнять свою семью.
Марина Абросимова (МакSим)

15 июня МакSим госпитализировали в одну из частных клиник Москвы с высокой температурой и симптомами простуды. Тогда певица писала у себя в инстаграме, что у нее поражено 40% легких и присутствуют все симптомы вируса.

Спустя несколько дней стало известно, что певицу подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. Через неделю пиар-менеджер Яна Богушевская рассказала о 75-процентном поражении легких артистки, при этом у нее наблюдалась положительная динамика с момента введения в искусственную кому.

17 июля СМИ сообщили, что у певицы после месяца нахождения в искусственной коме отказывает правое легкое, а левые отделы сердца увеличены, что говорит о левожелудочковой недостаточности. К 23 июля состояние МакSим улучшилось, а через пару дней артистка пришла в сознание.

7 августа представители МакSим сообщили, что она полностью вышла из медикаментозной комы и находится в ясном сознании.

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