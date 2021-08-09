МакSим переведут из реанимации в обычную палату

МакSим идет на поправку, к вечеру 9 августа ее уже переведут в обычную палату. Об этом сообщила менеджер певицы Маргарита Соколова.

«И вы, и мы ждали с нетерпением эту радостную новость», — написала она в инстаграме.

По словам Соколовой, врачи говорят, что это уникальный благополучный исход, который потребует еще длительного восстановления. Менеджер отметила, что «выписка не за горами», но пока точной информации нет.

Сейчас артистка может самостоятельно ходить, есть и общаться. Петь и совершать перелеты ей пока запрещено из‑за длительного процесса восстановления легких.

МакSим опубликовала пост в инстаграме, в котором поблагодарила врачей и персонал больницы, а также подтвердила перевод из реанимации в обычную палату.