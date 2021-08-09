перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В петербургском Кудрове неизвестный с ножом ворвался в частный детский сад 15:45
Stand-Up Club/«ВКонтакте» Комика Идрака Мирзализаде арестовали на 10 суток за шутку, в которой усмотрели оскорбление русских
Комика Идрака Мирзализаде арестовали на 10 суток за шутку, в которой усмотрели оскорбление русских 15:22
МакSим переведут из реанимации в обычную палату 14:52
Умер Сергей Ковалев — правозащитник и диссидент, один из авторов российской Конституции 14:39
Белорусская легкоатлетка Тимановская выставила на eBay свою серебряную медаль 13:46
Российских учителей и чиновников обяжут использовать отечественные мессенджеры 12:46
Yuri Degtyarev/Flickr Минобрнауки: вузам рекомендуется перевести непривитых студентов на удаленку
Минобрнауки: вузам рекомендуется перевести непривитых студентов на удаленку 11:36
В России выявили 22 160 новых случаев коронавируса 11:26
Hulu показал трейлер второго сезона сериала «Wu-Tang: Американская сага» 10:30
Роспотребнадзор: постковидный синдром наступает через несколько месяцев после выздоровления 9:39
Скандалы, победы и рекорды: итоги Олимпийских игр в Токио Вчера в 21:29
Michael Steele/Getty Images В Минобороны Украины проведут беседу с легкоатлеткой из‑за фото с российской спортсменкой
В Минобороны Украины проведут беседу с легкоатлеткой из‑за фото с российской спортсменкой Вчера в 19:48
Переход Месси в «ПСЖ», итоги Олимпиады и другие новости дня Вчера в 18:51 Дайджест
Умер один из основателей группы Kool & the Gang Деннис Томас Вчера в 18:00
Исследование: плавание стимулирует работу головного мозга и улучшает память Вчера в 16:54
В Москве ежедневно прививается более 80 тыс. человек Вчера в 16:49
Roman Alyabev/Flickr Студентам не нужно будет проходить обязательную вакцинацию от COVID-19
Студентам не нужно будет проходить обязательную вакцинацию от COVID-19 Вчера в 15:45
Маркетолог, придумавший рекламу с ЛГБТ-семьей для «Вкусвилла», уволился после скандала Вчера в 15:18
«Рен ТВ»: Любовь Соболь покинула Россию Вчера в 15:12
В Беларуси из школьной программы по литературе исключили Набокова, Солженицына и Алексиевич Вчера в 14:10
Отключить рекламу

Белорусская легкоатлетка Тимановская выставила на eBay свою серебряную медаль

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:46

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская выставила на eBay свою серебряную медаль Европейских игр 2019 года. На момент написания материала стоимость лота превысила 6000 долларов (около 446 тыс. рублей).

В описании товара сказано, что медаль с Европейских игр очень много значит для бегуньи. По словам Тимановской, в тот день ее пришли поддержать семья и самые близкие.

Помню, когда я бежала эстафету и оставалось всего около 80 метров дистанции, я почувствовала, что силы на исходе. В этот момент я услышала, что стадион взрывается от того, как громко люди болеют за меня. Поддержка людей помогла мне обрести второе дыхание и бежать изо всех сил к финишу. Я даже помню, как плакала после финиша, потому что впервые испытала такие эмоции во время забега. В тот момент я почувствовала себя вместе со зрителями единым целым.
Кристина Тимановская

Вырученные от продажи средства легкоатлетка передаст в Белорусский фонд спортивной солидарности. Он оказывает финансовую, психологическую, организационную и другую помощь спортсменам, которые пострадали от действующего режима в стране.

© ebay.com
1 из 2
© ebay.com
2 из 2

На Олимпийских играх в Токио представители белорусской сборной пытались насильно вывезти Тимановскую обратно на родину. Все из‑за видеоролика в инстаграме, в котором она обвиняет руководство сборной в некомпетентности. Они обязали спортсменку бежать дистанцию, в которой она никогда не участвовала, чтобы заменить другую бегунью.

В аэропорту девушка обратилась за помощью к японским полицейским и записала видеообращение для МОК, опасаясь уголовного преследования в Беларуси.

В свою очередь олимпийский комитет лишил аккредитации главного тренера сборной Беларуси по легкой атлетике Юрия Моисевича и тренера Артура Шумака, которые причастны к попыткам насильно вывезти спортсменку.

Сейчас Тимановская находится в Польше, но не чувствует себя в безопасности. «Я постоянно должна находиться в сопровождении охраны. У меня нет уверенности, что я могу безопасно выйти на улицу», — сказала она.

События недели на afisha.ru
боевик
Отряд самоубийц: Миссия навылет
Джеймс Ганн взялся восстановить репутацию провального кинокомикса
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
приключение
Круиз по джунглям
Эмили Блант скитается по джунглям в поисках волшебного дерева
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
триллер
Время
Новый шьямалановский триллер не без фирменных трюков
графика
Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры
Более 140 подлинников «северного Леонардо да Винчи»
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
eBay
Люди
Кристина Тимановская
Юрий Моисевич
Артур Шумак
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить