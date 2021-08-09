Белорусская легкоатлетка Тимановская выставила на eBay свою серебряную медаль

В описании товара сказано, что медаль с Европейских игр очень много значит для бегуньи. По словам Тимановской, в тот день ее пришли поддержать семья и самые близкие.

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская выставила на eBay свою серебряную медаль Европейских игр 2019 года. На момент написания материала стоимость лота превысила 6000 долларов (около 446 тыс. рублей).

Помню, когда я бежала эстафету и оставалось всего около 80 метров дистанции, я почувствовала, что силы на исходе. В этот момент я услышала, что стадион взрывается от того, как громко люди болеют за меня. Поддержка людей помогла мне обрести второе дыхание и бежать изо всех сил к финишу. Я даже помню, как плакала после финиша, потому что впервые испытала такие эмоции во время забега. В тот момент я почувствовала себя вместе со зрителями единым целым.

Вырученные от продажи средства легкоатлетка передаст в Белорусский фонд спортивной солидарности. Он оказывает финансовую, психологическую, организационную и другую помощь спортсменам, которые пострадали от действующего режима в стране.

На Олимпийских играх в Токио представители белорусской сборной пытались насильно вывезти Тимановскую обратно на родину. Все из‑за видеоролика в инстаграме, в котором она обвиняет руководство сборной в некомпетентности. Они обязали спортсменку бежать дистанцию, в которой она никогда не участвовала, чтобы заменить другую бегунью.

В аэропорту девушка обратилась за помощью к японским полицейским и записала видеообращение для МОК, опасаясь уголовного преследования в Беларуси.

В свою очередь олимпийский комитет лишил аккредитации главного тренера сборной Беларуси по легкой атлетике Юрия Моисевича и тренера Артура Шумака, которые причастны к попыткам насильно вывезти спортсменку.

Сейчас Тимановская находится в Польше, но не чувствует себя в безопасности. «Я постоянно должна находиться в сопровождении охраны. У меня нет уверенности, что я могу безопасно выйти на улицу», — сказала она.