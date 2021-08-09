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Российских учителей и чиновников обяжут использовать отечественные мессенджеры

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:46

Правительство планирует обязать всех госслужащих и бюджетников пользоваться российскими IT-сервисами. Уже в 2022 году с ними начнут работать преподаватели школ и вузов для общения с родителями, школьниками и студентами, пишет «Коммерсант».

К декабрю 2021 года Минцифры подготовит нормативную базу для перевода госслужащих и бюджетников на государственную платформу «поддержки рабочих коммуникаций». Она будет включать в себя почту, мессенджеры и сервисы видеосвязи. В свою очередь Минобразования и Минпросвещения к февралю 2022 года разработают рекомендации для преподавателей.

Правительственная комиссия по цифровому развитию уже одобрила эти инициативы 20 июля. Они предполагают развитие сервисов для оперативного обмена данными между ведомствами, включая электронный документооборот, управление задачами, поручениями и проектами. Чиновники отметили, что в сфере образования уже применяется российский софт.

В правительстве впервые задумались об этом, когда в декабре 2020 года Microsoft отказалась поставлять свой софт МГТУ имени Баумана из‑за санкций США. Весной 2021 года сервис онлайн-конференций Zoom запретил предоставлять свои услуги госучреждениям и организациям с государственными бенефициарами в России и СНГ.

Генеральный директор IVA Technologies Станислав Иодковский отметил, что до сих пор на государственном уровне используются иностранные платформы и сервисы, хотя в стране есть конкурентные отечественные аналоги.

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