В России выявили 22 160 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 22 160 случаев COVID-19, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 706 заражений меньше, чем вчера.

Суточный прирост в Москве уменьшился с 2761 до 2150 заболевших. Следом по числу новых случаев идут Петербург, Московская, Нижегородская и Свердловская области, Пермский край, Ростовская и Воронежская области.