В России выявили 22 160 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 22 160 случаев COVID-19, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 706 заражений меньше, чем вчера.
Суточный прирост в Москве уменьшился с 2761 до 2150 заболевших. Следом по числу новых случаев идут Петербург, Московская, Нижегородская и Свердловская области, Пермский край, Ростовская и Воронежская области.
Общее число зарегистрированных в стране случаев коронавируса увеличилось до 6 469 910. За последние сутки выздоровели 14 474 человека, за все время — 5 769 981. За сутки умерли 769 пациентов, за весь период — 165 650.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом достигло 200,8 млн. Россия находится на четвертом месте по числу заражений. На первом — США (35,2 млн), на втором — Индия (31,8 млн), на третьем — Бразилия (20 млн).