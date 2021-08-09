Минобрнауки: вузам рекомендуется перевести непривитых студентов на удаленку

Минобрнауки предлагает перевести студентов без прививки и медотвода на дистанционное обучение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на рекомендацию министерства, утвержденную заместителем главы Дмитрием Афанасьевым.

В соответствующем документе сказано, что привитым или переболевшим в последние полгода студентам целесообразно организовать очное обучение — отдельно от тех, кто не вакцинировался.

Отмечается, что из‑за эпидемиологической ситуации в стране также рекомендуется проводить аттестацию студентов без прививки отдельно от остальных.

«В том числе учитывая необходимость уменьшения количества обучающихся, одновременно находящихся в аудиториях и иных помещениях организаций», — уточняется в документе.

8 августа глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что министерство не будет обязывать студентов вузов проходить обязательную вакцинацию от коронавируса. По его словам, требований об обязательной вакцинации для иностранных студентов также нет. Однако они смогут сделать прививку при наличии полиса ОМС.