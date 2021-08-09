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Hulu показал трейлер второго сезона сериала «Wu-Tang: Американская сага»

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:30

Hulu поделился трейлером второго сезона сериала «Wu-Tang: Американская сага». Он выйдет на стрим-сервисе 8 сентября.

В ролике показали членов группы, которые живут в нищете, пытаются стать хорошими отцами и борются с преступностью, но мечтают стать мировыми рэп-звездами. Во второй половине видео два члена банды уже сидят на закрытой встрече с руководителем звукозаписывающей студии, который не решается заключить контракт. Однако, когда на столе появляется толстая пачка денег, все меняется.

Действие сериала происходит в начале 90-х годов в Нью-Йорке в разгар крэковой эпидемии. В этот период RZA загорелся идеей объединиться с десятком молодых мужчин и создать рэп-группу.

В шоу снялись профессиональные рэперы: Джоуи Бэдэсс в роли Inspectah Deck и Дейв Ист в роли Method Man. Актер Эштон Сандерс сыграл RZA, Сиддик Сондерсон — Ghostface Killah, а Маркус Каллендер исполнил роль Oliver Power Grant.

Группа Wu-Tang Clan основана в 1992 году и сейчас состоит из девяти человек. Они создали одно из самых известных в мире хип-хоп-сообществ, формацию Wu Family, объединяющую команды нью-йоркских рэп-исполнителей. Коллектив обрел большую популярность: пять альбомов получили золотой и платиновый статус, а общемировые продажи превысили 40 млн экземпляров.

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