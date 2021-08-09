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Роспотребнадзор: постковидный синдром наступает через несколько месяцев после выздоровления

Дарья Мельникова
Сегодня в 9:39

Постковидный синдром может появиться через несколько месяцев после выздоровления. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонину Плоскиреву.

«По данным систематического обзора, опубликованного в июне 2021 года, постковидный синдром развивается от трех до 24 недель после острой фазы или выписки из больницы. Наиболее часто симптомы постковидного синдрома отмечаются спустя четыре недели», — сказала она.

Ранее Минздрав России опубликовал памятку по профилактике осложнений после COVID-19. В ней говорилось, что около 20–30% переболевших в рамках постковидного синдрома сталкиваются с тромбозами. Еще у 31,7% пациентов отмечается одышка, у 13,5% — кашель, а 12,7% жалуются на боль в груди и тахикардию.

Министерство рекомендует переболевшим пройти углубленную диспансеризацию для профилактики синдрома. Она стала доступна в России с 1 июля.

За последние сутки, по данным оперштаба, в России выявили 22 866 случаев коронавируса. Общее число зарегистрированных пациентов увеличилось до 6 447 750. Выздоровели с начала пандемии 5 755 507 человек, умерли — 164 881.

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