В Минобороны Украины проведут беседу с легкоатлеткой из‑за фото с российской спортсменкой

Минобороны Украины проведут беседу с легкоатлеткой Ярославой Магучих из‑за фотографии с российской спортсменкой Марией Ласицкене на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщила заместитель главы военного ведомства Анна Маляр.

По ее словам, украинские спортсмены должны понимать, что в стране продолжается российско-украинская война, которая вводит определенные ограничения и ответственность.

«Настоящее следование спортивным традициям, примерка — фото объятий с российскими спортсменами, когда они тоже становятся призерами, сразу же использует врага как информационно-психологическую пушку, которая демонстрирует миру, что «их здесь нет»». То есть неосторожное поведение наших спортсменов, которых мы любим и за которых мы искренне болеем, может стать объектом информационных спецопераций врага», — сказала Маляр.