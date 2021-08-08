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В Минобороны Украины проведут беседу с легкоатлеткой из‑за фото с российской спортсменкой

Дарья Мельникова
Сегодня в 19:48

Минобороны Украины проведут беседу с легкоатлеткой Ярославой Магучих из‑за фотографии с российской спортсменкой Марией Ласицкене на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщила заместитель главы военного ведомства Анна Маляр.

По ее словам, украинские спортсмены должны понимать, что в стране продолжается российско-украинская война, которая вводит определенные ограничения и ответственность.

«Настоящее следование спортивным традициям, примерка — фото объятий с российскими спортсменами, когда они тоже становятся призерами, сразу же использует врага как информационно-психологическую пушку, которая демонстрирует миру, что «их здесь нет»». То есть неосторожное поведение наших спортсменов, которых мы любим и за которых мы искренне болеем, может стать объектом информационных спецопераций врага», — сказала Маляр.

Она также попросила украинцев прекратить издевательства над спортсменкой, пока она не даст объяснений. «Ярослав Магучих сейчас находится в Токио. Сразу после ее возвращения у меня назначена встреча с ней. Я сообщу об итогах разговора», — отметила она.

Российская спортсменка Ласицкене заняла первое место по прыжкам в высоту, третье место — Магучих.

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