перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Переход Месси в «ПСЖ», итоги Олимпиады и другие новости дня 18:51 Дайджест
Умер один из основателей группы Kool & the Gang Деннис Томас 18:00
Исследование: плавание стимулирует работу головного мозга и улучшает память 16:54
В Москве ежедневно прививается более 80 тыс. человек 16:49
Roman Alyabev/Flickr Студентам не нужно будет проходить обязательную вакцинацию от COVID-19
Студентам не нужно будет проходить обязательную вакцинацию от COVID-19 15:45
Маркетолог, придумавший рекламу с ЛГБТ-семьей для «Вкусвилла», уволился после скандала 15:18
«Рен ТВ»: Любовь Соболь покинула Россию 15:12
В Беларуси из школьной программы по литературе исключили Набокова, Солженицына и Алексиевич 14:10
«„ПСЖ“ — это возможность»: Лионель Месси о переходе в ФК «Пари Сен-Жермен» 13:55
В последний день Олимпиады выявили 26 случаев заражения COVID-19 12:55
Filip Patock/Flickr В России выявили 22 866 новых случаев коронавируса
В России выявили 22 866 новых случаев коронавируса 11:39
На Кубани госпитализировали с отравлением 87 детей, ехавших в поезде Мурманск — Адлер 11:24
Россия заняла пятое место в медальном зачете Олимпиады в Токио. На первой строчке — США Обновлено в 10:59
Рогозин выступил за расстрелы за коррупцию в оборонно-промышленном комплексе 9:40
Минцифры предложило собирать биометрические данные у водителей такси и каршеринга 8:59
Канадский футболист стал первым трансгендерным олимпийским чемпионом Вчера в 20:25
birchpunk/YouTube Трагичная история робопса Мухтара в новом ролике от создателей «русской кибердеревни»
Трагичная история робопса Мухтара в новом ролике от создателей «русской кибердеревни» Вчера в 19:08
МакSим пришла в сознание, Стивен Кинг напишет роман о пандемии и другие новости дня Вчера в 18:36 Дайджест
Рейтинг «Единой России» опустился до минимума с 2008 года. За партию готовы проголосовать лишь 27% Вчера в 17:11
В Литве будут выплачивать по 300 евро нелегальным мигрантам, согласившимся покинуть страну Вчера в 16:52
Отключить рекламу
Дайджест

Переход Месси в «ПСЖ», итоги Олимпиады и другие новости дня

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:51

Российские спортсмены заняли пятую строчку в неофициальном медальном зачете Олимпийских игр в Токио. Первое место себе обеспечила сборная США.

В Краснодарском крае госпитализировали с кишечной инфекцией 87 детей, которые ехали в лагерь на поезде из Мурманска в Адлер. Причиной массового отравления стал норовирус. По словам источников, накануне вечером дети ужинали в вагоне-ресторане.

Любовь Соболь улетела в Турцию после оглашения приговора по «санитарному делу», сообщает «Рен ТВ» со ссылкой на источник. Сама юрист информацию пока не подтвердила.

Минцифры предлагает разрешить сбор биометрии для идентификации водителей такси и каршеринга. Если поправки одобрят, они могут вступить в силу 1 января 2022 года.

Рогозин выступил за расстрелы за коррупцию в оборонно-промышленном комплексе. По его словам, коррупция в ОПК — это не только воровство государственных средств, но и безопасности.

По словам директора «Барсы» Жоана Лапорты, Лионель Месси перейдет в футбольный клуб «ПСЖ». Сам нападающий эту информацию пока опровергает.

Минобразования Беларуси исключило из учебной программы по литературе произведения Владимира Набокова и Александра Солженицына. Также в список больше не входит книга Светланы Алексиевич «Последние свидетели».

Студентов вузов не будут обязывать делать прививку от коронавируса. Глава Минобрнауки Валерий Фальков отметил, что это касается и иностранных студентов.

Рекламщик «Вкусвилла» Роман Поляков уволился после скандала вокруг рекламы с участием ЛГБТ-семьи. Кроме него уволились еще несколько человек из отдела, «потому что им просто было противно».

В 70 лет скончался один из основателей соул-группы Kool & the Gang Деннис Томас. Песни коллектива звучат в фильмах «Роки» и «Криминальное чтиво».

События недели на afisha.ru
боевик
Отряд самоубийц: Миссия навылет
Джеймс Ганн взялся восстановить репутацию провального кинокомикса
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
приключение
Круиз по джунглям
Эмили Блант скитается по джунглям в поисках волшебного дерева
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
триллер
Время
Новый шьямалановский триллер не без фирменных трюков
графика
Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры
Более 140 подлинников «северного Леонардо да Винчи»
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
РЕН ТВ
Минобрнауки
Люди
Лионель Месси
Любовь Соболь
Владимир Набоков
Александр Солженицын
Светлана Алексиевич
Валерий Фальков
Роман Поляков
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить