Переход Месси в «ПСЖ», итоги Олимпиады и другие новости дня

Российские спортсмены заняли пятую строчку в неофициальном медальном зачете Олимпийских игр в Токио. Первое место себе обеспечила сборная США.

В Краснодарском крае госпитализировали с кишечной инфекцией 87 детей, которые ехали в лагерь на поезде из Мурманска в Адлер. Причиной массового отравления стал норовирус. По словам источников, накануне вечером дети ужинали в вагоне-ресторане.

Любовь Соболь улетела в Турцию после оглашения приговора по «санитарному делу», сообщает «Рен ТВ» со ссылкой на источник. Сама юрист информацию пока не подтвердила.

Минцифры предлагает разрешить сбор биометрии для идентификации водителей такси и каршеринга. Если поправки одобрят, они могут вступить в силу 1 января 2022 года.

Рогозин выступил за расстрелы за коррупцию в оборонно-промышленном комплексе. По его словам, коррупция в ОПК — это не только воровство государственных средств, но и безопасности.

По словам директора «Барсы» Жоана Лапорты, Лионель Месси перейдет в футбольный клуб «ПСЖ». Сам нападающий эту информацию пока опровергает.

Минобразования Беларуси исключило из учебной программы по литературе произведения Владимира Набокова и Александра Солженицына. Также в список больше не входит книга Светланы Алексиевич «Последние свидетели».

Студентов вузов не будут обязывать делать прививку от коронавируса. Глава Минобрнауки Валерий Фальков отметил, что это касается и иностранных студентов.

Рекламщик «Вкусвилла» Роман Поляков уволился после скандала вокруг рекламы с участием ЛГБТ-семьи. Кроме него уволились еще несколько человек из отдела, «потому что им просто было противно».

В 70 лет скончался один из основателей соул-группы Kool & the Gang Деннис Томас. Песни коллектива звучат в фильмах «Роки» и «Криминальное чтиво».