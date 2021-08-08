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Исследование: плавание стимулирует работу головного мозга и улучшает память

Валерия Корниенко
Сегодня в 16:54

Регулярные занятия плаванием способствуют улучшению когнитивных функций и созданию новых нейронных связей в головном мозге, а также помогает восстановиться после стресса. Об этом говорится в статье доцента нейробиологии из университета Марди Хардин-Бэйлор Сины Мэтью.

По ее словам, плавание полезнее для мозга, чем другие виды аэробных упражнений, такие как пробежка или езда на велосипеде. Большая часть исследований, направленных на понимание того, как плавание влияет на мозг, была проведена на крысах. Эти грызуны являются хорошей лабораторной моделью из‑за их генетического и анатомического сходства с людьми, уточнила нейробиолог.

В результате одного из таких исследований специалисты выяснили, что плавание стимулирует мозговые пути, которые подавляют воспаление в гиппокампе и препятствуют апоптозу, или процессу программируемой клеточной гибели. Кроме того, оно поддерживает выживаемость нейронов и уменьшает когнитивные последствия старения.

Один из наиболее важных вопросов ученых заключался в том, чтобы понять, как плавание улучшает краткосрочную и долгосрочную память. Они заставили крыс плавать каждый день в течение часа. После этого грызунов помещали в водный лабиринт с шестью ответвлениями, в одном из которых была скрытая платформа. У крыс было шесть попыток, чтобы ее найти.

Спустя неделю тренировок исследователи увидели улучшения как в краткосрочной, так и в долгосрочной памяти. Крысы с каждым днем совершали все меньше ошибок. Ученые предположили, что это повышение когнитивных функций может послужить основой для использования плавания в качестве способа восстановления обучения и памяти, вызванных нервно-психическими заболеваниями у людей.

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