В Москве ежедневно прививается более 80 тыс. человек

В государственных и частных пунктах вакцинации столицы от коронавируса ежедневно прививается от 80 до 90 тыс. человек. Об этом сообщают Ведомости со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения.

По данным Депздрава, в конце июля хотя бы один компонент вакцины получали около 90 тыс. человек в сутки. 7 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что во время первого этапа обязательной вакцинации количество человек в день достигало 105 тыс.

На данный момент в столице открыто около 300 центров вакцинации, из них 119 — в поликлиниках, 116 — в частных клиниках, более 40 — в павильонах «Здоровая Москва», а также в торговых центрах и других популярных местах.

5 июля в Гостином Дворе открылся крупнейший пункт вакцинации в России. В нем может обслуживаться до 6 тыс. человек ежедневно.