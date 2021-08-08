перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Исследование: плавание стимулирует работу головного мозга и улучшает память 16:54
В Москве ежедневно прививается более 80 тыс. человек 16:49
Roman Alyabev/Flickr Студентам не нужно будет проходить обязательную вакцинацию от COVID-19
Студентам не нужно будет проходить обязательную вакцинацию от COVID-19 15:45
Маркетолог, придумавший рекламу с ЛГБТ-семьей для «Вкусвилла», уволился после скандала 15:18
«Рен ТВ»: Любовь Соболь покинула Россию 15:12
В Беларуси из школьной программы по литературе исключили Набокова, Солженицына и Алексиевич 14:10
«„ПСЖ“ — это возможность»: Лионель Месси о переходе в ФК «Пари Сен-Жермен» 13:55
В последний день Олимпиады выявили 26 случаев заражения COVID-19 12:55
Filip Patock/Flickr В России выявили 22 866 новых случаев коронавируса
В России выявили 22 866 новых случаев коронавируса 11:39
На Кубани госпитализировали с отравлением 87 детей, ехавших в поезде Мурманск — Адлер 11:24
Россия заняла пятое место в медальном зачете Олимпиады в Токио. На первой строчке — США Обновлено в 10:59
Рогозин выступил за расстрелы за коррупцию в оборонно-промышленном комплексе 9:40
Минцифры предложило собирать биометрические данные у водителей такси и каршеринга 8:59
Канадский футболист стал первым трансгендерным олимпийским чемпионом Вчера в 20:25
birchpunk/YouTube Трагичная история робопса Мухтара в новом ролике от создателей «русской кибердеревни»
Трагичная история робопса Мухтара в новом ролике от создателей «русской кибердеревни» Вчера в 19:08
МакSим пришла в сознание, Стивен Кинг напишет роман о пандемии и другие новости дня Вчера в 18:36 Дайджест
Рейтинг «Единой России» опустился до минимума с 2008 года. За партию готовы проголосовать лишь 27% Вчера в 17:11
В Литве будут выплачивать по 300 евро нелегальным мигрантам, согласившимся покинуть страну Вчера в 16:52
HBO объявил новых актеров второго сезона «Эйфории». Среди них — рэпер Доминик Файк Вчера в 16:22
Arterra/Getty Images Летучая мышь установила рекорд, пролетев от Лондона до России, и была убита псковской кошкой
Летучая мышь установила рекорд, пролетев от Лондона до России, и была убита псковской кошкой Вчера в 16:08
Отключить рекламу

Студентам не нужно будет проходить обязательную вакцинацию от COVID-19

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:45

Минобрнауки не будет обязывать студентов вузов проходить обязательную вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил глава министерства Валерий Фальков в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По его словам, требований об обязательной вакцинации для иностранных студентов также нет. Однако иностранцы смогут сделать прививку при наличии полиса ОМС.

«Они могут пройти вакцинацию за свой счет. Также вакцинацию желающих иностранных студентов за внебюджетные средства могут организовать и сами вузы. Мы, Минобрнауки, такую рекомендацию вузам сделали», — сказал Фальков.

Также его слова касаются и несовершеннолетних студентов, которые относятся к категории граждан без требований вакцинации.

Ранее глава Минздрава Михаила Мурашко заявил, что студентам следует пройти вакцинацию от COVID-19 перед началом учебного года. «Чтобы учебный процесс шел без сбоев, настоятельно рекомендуем», — сказал он.

Фальков отметил, что вакцинация студентов является добровольной, но важно обеспечить безопасность как образовательного процесса, так и проживания в общежитиях.

События недели на afisha.ru
боевик
Отряд самоубийц: Миссия навылет
Джеймс Ганн взялся восстановить репутацию провального кинокомикса
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
приключение
Круиз по джунглям
Эмили Блант скитается по джунглям в поисках волшебного дерева
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
триллер
Время
Новый шьямалановский триллер не без фирменных трюков
графика
Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры
Более 140 подлинников «северного Леонардо да Винчи»
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Минобрнауки
Минздрав РФ
Люди
Михаил Мурашко
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить