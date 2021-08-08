Студентам не нужно будет проходить обязательную вакцинацию от COVID-19

Минобрнауки не будет обязывать студентов вузов проходить обязательную вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил глава министерства Валерий Фальков в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По его словам, требований об обязательной вакцинации для иностранных студентов также нет. Однако иностранцы смогут сделать прививку при наличии полиса ОМС.

«Они могут пройти вакцинацию за свой счет. Также вакцинацию желающих иностранных студентов за внебюджетные средства могут организовать и сами вузы. Мы, Минобрнауки, такую рекомендацию вузам сделали», — сказал Фальков.

Также его слова касаются и несовершеннолетних студентов, которые относятся к категории граждан без требований вакцинации.

Ранее глава Минздрава Михаила Мурашко заявил, что студентам следует пройти вакцинацию от COVID-19 перед началом учебного года. «Чтобы учебный процесс шел без сбоев, настоятельно рекомендуем», — сказал он.

Фальков отметил, что вакцинация студентов является добровольной, но важно обеспечить безопасность как образовательного процесса, так и проживания в общежитиях.