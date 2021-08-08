Аргентинский нападающий Лионель Месси переходит в французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщил президент «Барсы» Жоан Лапорта.
«Месси переходит в „ПСЖ“, я бы хотел, чтобы он остался с нами, но это невозможно. Я сделал все, что мог», — сказал он.
По данным The Athletic, футболист получит подписной бонус в размере 25 млн евро — столько же он будет получать каждый год в течении двух лет. Однако инсайдер Фабрицио Романо говорит, что Месси заработает 35 млн плюс бонусы за сезон.
На прощальной пресс-конференции в «Барселоне» футболист опроверг информацию о переходе в «ПСЖ». «Я еще ничего не подписывал. ПСЖ — это возможность. После официального заявления со мной связались многие клубы», — сказал он.
Перед началом встречи Месси не смог сдержать слез.
5 августа футболист покинул клуб «Барселона», за который играл с 2003 года. Это произошло из‑за регламента Ла Лиги.
По правилам объем трат клубов должен зависеть от их заработков, но «Барса» не соответствует нормам. В сезоне 2019/2020 клуб потратил 671 млн евро на зарплаты. Теперь же эта сумма не должна превышать 383 млн. Поэтому ФК больше не может заключать новые контракты.