Аргентинский нападающий Лионель Месси переходит в французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщил президент «Барсы» Жоан Лапорта.

«Месси переходит в „ПСЖ“, я бы хотел, чтобы он остался с нами, но это невозможно. Я сделал все, что мог», — сказал он.

По данным The Athletic, футболист получит подписной бонус в размере 25 млн евро — столько же он будет получать каждый год в течении двух лет. Однако инсайдер Фабрицио Романо говорит, что Месси заработает 35 млн плюс бонусы за сезон.

На прощальной пресс-конференции в «Барселоне» футболист опроверг информацию о переходе в «ПСЖ». «Я еще ничего не подписывал. ПСЖ — это возможность. После официального заявления со мной связались многие клубы», — сказал он.

Перед началом встречи Месси не смог сдержать слез.