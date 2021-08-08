В последний день Олимпиады выявили 26 случаев заражения COVID-19

За последние сутки на Олимпийских играх выявили 26 новых случаев коронавируса. Об этом говорится в отчете оргкомитета.

Среди заразившихся нет спортсменов. Коронавирус обнаружили у подрядчиков, персонала, волонтеров и пяти сотрудников медиа. Всего за время проведения Олимпиады выявлено 430 случаев заражения, среди них — 29 спортсменов.

Олимпиада-2020 в Токио стартанула 23 июля. Церемония закрытия Игр начнется 8 августа в 14.00 по московскому времени.

Ранее олимпийский комитет Чехии предоставил организаторам Игр ложную информацию о контактах врача сборной Властимила Ворачека, который заразился коронавирусом. Возможно, вследствие этого COVID-19 заразились шесть человек из чешской команды.

4 августа на Олимпиаде установили суточный антирекорд коронавируса — 29 случаев. Новый очаг заражений вспыхнул в греческой сборной по синхронному плаванию. Из‑за этого оргкомитет отстранил команду от соревнований и заставил покинуть Олимпийскую деревню.