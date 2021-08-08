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Россия заняла пятое место в медальном зачете Олимпиады в Токио. На первой строчке — США

Валерия Корниенко
Сегодня в 10:15
Обновлено сегодня в 10:59:

Сборная России завершила выступление на Олимпиаде-2020 в Токио с 71 медалью. Последнюю по счету медаль — серебряную — принесла женская команда по гандболу, которая в финале уступила Франции.

Российские спортсмены заняли пятое место в неофициальном медальном зачете Олимпийских игр в Токио.

На счету россиян 20 золотых, 27 серебряных и 23 бронзовые медали. В момент написания заметки проходит финал женских соревнований по гандболу, в котором команда России сможет завоевать последнее золото, но итог турнира не повлияет на место российской сборной в медальном зачете.

Первое место себе обеспечила сборная США (39 золотых медалей). Вторыми идут китайские спортсмены (38), третьими — японские (27), четвертыми — британские (22). У Австралии, которая находится на шестом месте, 17 золотых медалей.

По общему количеству наград российская команда (70) занимает третье место, уступая сборным США (112) и Китая (88).

Олимпиада-2020 в Токио начались 23 июля. Церемония закрытия Игр начнется 8 августа в 14.00 по московскому времени.

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