Российские спортсмены заняли пятое место в неофициальном медальном зачете Олимпийских игр в Токио.

На счету россиян 20 золотых, 27 серебряных и 23 бронзовые медали. В момент написания заметки проходит финал женских соревнований по гандболу, в котором команда России сможет завоевать последнее золото, но итог турнира не повлияет на место российской сборной в медальном зачете.

Первое место себе обеспечила сборная США (39 золотых медалей). Вторыми идут китайские спортсмены (38), третьими — японские (27), четвертыми — британские (22). У Австралии, которая находится на шестом месте, 17 золотых медалей.

По общему количеству наград российская команда (70) занимает третье место, уступая сборным США (112) и Китая (88).

Олимпиада-2020 в Токио начались 23 июля. Церемония закрытия Игр начнется 8 августа в 14.00 по московскому времени.