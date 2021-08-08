Рогозин выступил за расстрелы за коррупцию в оборонно-промышленном комплексе

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин выступает за более жесткие наказания за коррупционные преступления, совершенные в оборонно-промышленном комплексе (ОПК). Об этом он лично заявил в эфире ютьюб-канала «Соловьев Live».

«Я еще когда в Думе работал, говорил и публично заявлял, что, с моей точки зрения, коррупция в оборонно-промышленном комплексе должна караться расстрелом, а не посадками», — сказал Рогозин.

По его словам, коррупция в ОПК — это не только воровство государственных средств, но и безопасности. «Фактически это потворство агрессору», — добавил Рогозин.

Глава Роскосмоса вспомнил космодром Восточный, который в том числе известен целым рядом громких уголовных дел о миллиардных хищениях. Он отметил, что сейчас там идет «стройка в полный рост» — в этом году оттуда начали серийно запускать ракеты-носители в космос. Вторую очередь, с которой будут проводить пуски ракеты-носителя «Ангара», по словам Рогозина, планируется достроить к концу 2022 года.

В конце 2019 года в Кремле сообщали, что в ходе строительства Восточного было похищено 11 млрд рублей. В рамках расследования тогда было заведено 160 уголовных дел.