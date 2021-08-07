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Трагичная история робопса Мухтара в новом ролике от создателей «русской кибердеревни»

Семён Гудошников
Сегодня в 19:08

Студия BirchPunk, ставшая известной благодаря ролику о русской кибердеревне, выпустила новое видео в той же вселенной. На этот раз в центре сюжета оказалась кибермилиция из Старица-сити.

У провинциальных правоохранителей будущего в арсенале импульсный пистолет Макарова, УАЗик (который с наших времен почти не изменился), магнитные наручники, фрактальный тройник и робопес Мухтар. Его истории, трагично закончившейся, посвящена значительная часть сюжета.

Главный герой видео, снимающий его для некоей Джессики, заявляет, что в России самые добрые милиционеры — они уважают права всех преступников. Криминальные субъекты в России тоже особенные — многие из них честны, как и правоохранители.

Birchpunk выпустила ролик о кибердеревне в ноябре 2020 года. Тогда на него обратил внимание даже глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, назвав видео талантливым и точно передающим русский характер. После этого киберпанк-вселенная пополнилась новогодним сиквелом, сюжетом из русского космопоезда и экскурсией по кибердеревне от фермера Иваныча.

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