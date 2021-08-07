В Казани пройдет выставка полиэтиленовых пакетов

С 12 августа по 2 сентября в казанском арт-пространстве Werk пройдет выставка полиэтиленовых пакетов. Культурная площадка подготовила проект вместе с командой независимых кураторов. Он получил название «Россия в пакете», пишет «Нож».
На выставке можно будет посмотреть пакеты 1980-2020-х годов, взятые как из частных коллекций, так и отобранные специально для выставки. Организаторы ивента сказали, что изъяли пакеты из бытового контекста и поместили их в пространство художественной галереи, чтобы увидеть, чем они являются сами по себе.
«Пора признаться: уже более полувека пакеты являются неотъемлемой частью нашего мира, а анонимные художники, оформляющие их, на самом деле оформили повседневную жизнь России в ее блеске и нищете», — пояснили они.
Изучить пакеты на выставке можно будет не только визуально, но и теоретически — эксперты проведут цикл лекций, посвященных культурному, историческому и экологическому аспектам существования пакетов в России.
Купить билет на выставку можно на сайте проекта. Стоят они 200 рублей, а для студентов и пенсионеров — 100.