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Фрэнк Оушен запустил собственный люксовый бренд Homer

Валерия Корниенко
Сегодня в 12:08

Американский певец и композитор Фрэнк Оушен запустил люксовый бренд Homer. Об этом сообщает Pitchfork.

В первую коллекцию вошли шелковые шарфы и ювелирные изделия, выполненные из 18-каратного золота и переработанного серебра, эмали ручной росписи и выращенных в лаборатории бриллиантов. Некоторые украшения представлены в коллаборации с Prada. Дизайн изделий разработан в Нью-Йорке, а сами они изготовлены в Италии.

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Коллекция представлена в стилизованном каталоге, фотографии для которого сделал сам музыкант. Журнал можно полистать на сайте компании, а увидеть предметы вживую — на витринах магазина Homer в Нью-Йорке, который откроется 9 августа.

Как отмечается в пресс-релизе, Homer вдохновлен юношескими одержимостями музыканта и фантазиями о наследии.

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