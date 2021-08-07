Фрэнк Оушен запустил собственный люксовый бренд Homer

В первую коллекцию вошли шелковые шарфы и ювелирные изделия, выполненные из 18-каратного золота и переработанного серебра, эмали ручной росписи и выращенных в лаборатории бриллиантов. Некоторые украшения представлены в коллаборации с Prada. Дизайн изделий разработан в Нью-Йорке, а сами они изготовлены в Италии.

Американский певец и композитор Фрэнк Оушен запустил люксовый бренд Homer. Об этом сообщает Pitchfork.

Коллекция представлена в стилизованном каталоге, фотографии для которого сделал сам музыкант. Журнал можно полистать на сайте компании, а увидеть предметы вживую — на витринах магазина Homer в Нью-Йорке, который откроется 9 августа.

Как отмечается в пресс-релизе, Homer вдохновлен юношескими одержимостями музыканта и фантазиями о наследии.