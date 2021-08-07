Тейлор Свифт подтвердила участие Эда Ширана и Фиби Бриджерс в переизданной версии альбома «Red»

Певица Тейлор Свифт поделилась треклистом переизданной версии альбома «Red». На обновленной пластинке появятся несколько приглашенных артистов, в том числе Эд Ширан и Фиби Бриджерс.

5 августа певица опубликовала в соцсетях 30-секундный тизер альбома с зашифрованными загадками. Фанаты принялись разгадывать их и пришли к выводу, что на пластинке в качестве гостей могут появиться Ширан, Бриджерс и кантри-певец Крис Стэплтон .

Тейлор Свифт подтвердила догадки поклонников и только добавила к списку Марка Фостера из группы Foster The People.

Эд Ширан на новой версии альбома появится на бонус-треке «Run». Голос Бриджерс прозвучит в песне «Nothing New», а голос Стейплтона — в композиции «I Bet You Think About Me».

«Red» вышел в 2012 году и стал четвертым альбомом в карьере певицы. Он получил номинацию на «Грэмми» в категории «Альбом года», но проиграл «Random Access Memories» Daft Punk. Однако многие поклонники Свифт считают «Red» лучшей работой певицы.

Свифт переделывает все свои альбомы после того, как права на песни были проданы ее бывшим лейблом Big Machine. Певица заявила, что узнала об этом только после завершения сделки.

В апреле артистка поделилась перезаписанной версией своего второго альбома 2008 года «Fearless» под названием «Fearless (Taylor’s Version)», а также ранее неизвестной песней «You All over Me» при участии Марен Моррис.