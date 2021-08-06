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Приговор Олегу Навальному, тизер «Очень странных дел» и другие новости дня 20:46 Дайджест
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Олега Навального приговорили к году условно по «санитарному делу» 14:28
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Дайджест

Приговор Олегу Навальному, тизер «Очень странных дел» и другие новости дня

Дарья Мельникова
Сегодня в 20:46

За последние сутки в России выявили 22 660 случаев коронавируса. Выздоровели 20 141 человек, умерли — 792.

Минюст внес ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального в реестр запрещенных организаций. Ранее структуры оппозиционера признали иноагентами и экстремистскими НКО.

Ведущий «Время покажет» на Первом канале Анатолий Кузичев заявил, что не станет извиняться за пародию на трансгендерную штангистку из Новой Зеландии Лорел Хаббард. Ранее он появился в эфире шоу в парике с косичками и насмехался над спортсменкой.

Соратнику Навального Николаю Ляскину назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на год по «санитарному делу». А Олег Навальный получил год условно. Именно столько запрашивало гособвинение.

Суд продлил арест Юрия Хованского до 8 сентября. Следствие предполагает, что блогер может удаленно стереть информацию о песне про «Норд-Ост» со всех электронных носителей.

Сергей Шойгу выступил за строительство нескольких крупных городов в Сибири. Министр обороны считает, что в один из них впоследствии можно будет перенести столицу.

99-летняя Эдит Мурвей-Трейна из Флориды официально стала самым пожилым человеком в мире, занимающимся тяжелой атлетикой. Женщина поднимает вес в 68 кг и участвует в соревнованиях.

У четвертого сезона «Очень странных дел» появился еще один тизер. Правда, новых кадров там немного, зато есть кое‑что поинтереснее — дата выхода: 2022 год.

Warner Bros. поделилась первым трейлером нового фильма Клинта Иствуда «Мужские слезы». Это вестерн о стареющем ковбое, который отправляется в Мексику за сыном своего начальника. Главную роль в нем сыграл сам режиссер.

Новый альбом Канье Уэста пока не вышел, но послушать фрагмент из его трека с Dr. Dre можно уже сейчас. Он появился в рекламе наушников — главную роль в ролике исполнила легкоатлетка Шакари Ричардсон.

The Weeknd выпустил сингл «Take My Breath», а вместе с ним и клип. Канадец больше не носит красный пиджак и бинты на лице — эра «After Hours» окончена.

3 сентября выйдет комикс «Третье сентября» про Михаила Шуфутинского. В нем артист, мечтая забыть свою самую популярную песню, попадает в другой мир, где его никто не знает.

29 августа в парке «Ходынское поле» пройдет фестиваль Aviapark Music Day в COVID-free формате. В лайнапе — «СБПЧ», Red Robyn, Sirotkin и Jungle с новым альбомом.

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