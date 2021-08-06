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LEGO представила набор в честь двадцатилетия первого фильма «Гарри Поттер»

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:32

Компания LEGO представила конструктор Hogwarts Icons — Collectors’ Edition в честь двадцатилетия фильма «Гарри Поттер и философский камень».

В наборе представлены культовые предметы из волшебного мира Поттера. Среди них — очки и палочка Гарри, шоколадная лягушка Рона, поднос Гермионы с пятью бутылочками для зелий и магические ингредиенты («Феликс Фелицис», жабросли и другие), дневник Тома Реддла, золотой снитч, школьный шкаф, сова Букля с письмом, а также три золотые фигурки Альбуса Дамблдора, Минервы МакГонагалл и Рубеуса Хагрида.

© lego.com
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© lego.com
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© lego.com
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Главным предметом в наборе стала большая сова Букля с приглашением в школу чародейства и волшебства Хогвартс. Письмо подписано профессором и заместителем директора Минервой МакГонагалл.

В конструкторе 3010 деталей, он поступит в продажу 2 сентября и будет стоить 250 долларов (примерно 18 тыс. рублей).

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