LEGO представила набор в честь двадцатилетия первого фильма «Гарри Поттер»

Компания LEGO представила конструктор Hogwarts Icons — Collectors’ Edition в честь двадцатилетия фильма «Гарри Поттер и философский камень».

В наборе представлены культовые предметы из волшебного мира Поттера. Среди них — очки и палочка Гарри, шоколадная лягушка Рона, поднос Гермионы с пятью бутылочками для зелий и магические ингредиенты («Феликс Фелицис», жабросли и другие), дневник Тома Реддла, золотой снитч, школьный шкаф, сова Букля с письмом, а также три золотые фигурки Альбуса Дамблдора, Минервы МакГонагалл и Рубеуса Хагрида.