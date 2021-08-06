Дженнифер Энистон объяснила, почему перестала общаться с антипрививочниками

Голливудская актриса Дженнифер Энистон объяснила у себя в инстаграме, почему перестала общаться с людьми из своего окружения, которые не хотят делать прививку от коронавируса.

Сама актриса полностью завершила вакцинацию в мае этого года. В связи с этим фанаты спросили ее, почему она боится, если уже получила прививку.

«Потому что если у вас есть этот [„Дельта“-]штамм, вы все равно можете передать его мне. Я могу заболеть в слабой форме, но я не попаду в больницу и не умру. Однако я могу заразить другого человека, у которого нет вакцины и чье здоровье подорвано (или у него есть уже какое‑то заболевание), и поэтому я подвергну его жизнь риску», — ответила актриса.