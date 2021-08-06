У Тая Сигалла вышел новый альбом «Harmonizer»

Всего на пластинке 10 треков. Записать их музыканту помогли участники группы Freedom Band — басист Микал Кронин, барабанщик и перкуссионист Чарлз Мутхарт, гитарист Эммет Келли и пианист Бен Бой.

«Harmonizer» — первый полноформатный релиз Сигалла после «First Taste», который вышел в 2019 году.

Тай Сигалл начал музыкальную карьеру больше десяти лет назад и с тех пор выпустил пять сольных пластинок, а также сыграл в группах Fuzz, The Perverts, Ty Segall Band и других. Музыкант записывает гаражный рок, и его часто сравнивают с Джеем Ритардом.