Москвичи стали покупать арбузы чаще, чем дыни

Жители столицы стали чаще отдавать предпочтение арбузам, чем дыням. Об этом «Афише Daily» сообщил онлайн-сервис по доставке продуктов на дом «СберМаркет».

Компания проанализировала объем продажи арбузов и дынь с января по июль 2021 и 2020 годов. В этом году спрос на ягоду в 2 раза выше, чем в 2020-м. Тренд на рост продажи прослеживается в Москве, Петербурге и других крупных городах, кроме Новосибирска. Там жители предпочитают дыни и покупают их в 1,16 раз чаще, чем арбузы.

Средняя цена за килограмм арбуза в августе составляет 30 рублей. Дороже всего ягода стоит в Москве — 49 рублей, а дешевле всего в Уфе, Воронеже и Перми — 26 рублей. Петербуржцам килограмм арбуза обойдется в 29 рублей.

Дыни стоят гораздо дороже — 90 рублей за килограмм. Самая низкая цена в Екатеринбурге — 62 рубля, а высокая — в Петербурге и Калининграде: 110 и 103 рубля. Москвичам придется отдать за дыню 100 рублей за килограмм.

Спелые арбузы должны иметь контрастные полоски и сухой хвостик, а дыни — издавать глухой звук при ударе.

Эксперты по закупкам «СберМаркета» рекомендуют не покупать фрукты и ягоды в придорожных импровизированных магазинчиках и местах, где они лежат на земле. Также не стоит брать разрезанные арбузы и дыни из‑за образования и размножения бактерий на месте среза.