Кейт Уинслет не уверена, что сможет вернуться к роли детектива во втором сезоне «Мейр из Исттауна»

Кейт Уинслет, сыгравшая главную роль в «Мейр из Исттауна», рассказала, что у создателей есть «очень крутые идеи» для второго сезона мини-сериала. Однако актриса не уверена, что сможет вернуться к роли детектива еще раз. Cомнениями она поделилась с Entertainment Weekly.
По ее словам, после окончания съемок создатели сериала решили, что ничего подобного сделать больше не смогут, и даже если HBO попросит продолжение, они откажутся. Потом начались переговоры о втором сезоне, когда у шоу появились хорошие отзывы.
Хоть в мае Уинслет и сказала, что «очень хочет снова сыграть Мейр» и скучает по героине, теперь она говорит о другой стороне образа детектива.
Однако глава HBO Кейси Блойс говорил Variety, что никаких обсуждений о втором сезоне «Мейр из Исттауна» не было. Создатель шоу Брэд Ингелсби рассказал о сложностях с развитием личной истории Мейр, но все-таки не исключил, что продолжение может быть.
Станислав Зельвенский объяснял, почему сериал удался и за счет чего за историей детектива Мейр в маленьком городке Пенсильвании интересно смотреть.