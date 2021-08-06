Кейт Уинслет не уверена, что сможет вернуться к роли детектива во втором сезоне «Мейр из Исттауна»

Кейт Уинслет, сыгравшая главную роль в «Мейр из Исттауна», рассказала, что у создателей есть «очень крутые идеи» для второго сезона мини-сериала. Однако актриса не уверена, что сможет вернуться к роли детектива еще раз. Cомнениями она поделилась с Entertainment Weekly.

По ее словам, после окончания съемок создатели сериала решили, что ничего подобного сделать больше не смогут, и даже если HBO попросит продолжение, они откажутся. Потом начались переговоры о втором сезоне, когда у шоу появились хорошие отзывы.

Хоть в мае Уинслет и сказала, что «очень хочет снова сыграть Мейр» и скучает по героине, теперь она говорит о другой стороне образа детектива.