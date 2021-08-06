В парке «Ходынское поле» пройдет фестиваль Aviapark Music Day

29 августа в 13.00 в парке «Ходынское поле» состоится фестиваль Aviapark Music Day. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы мероприятия.

Хедлайнером Aviapark Music Day станет британская модерн-соул-группа Jungle с новым альбомом «Loving in Stereo» и хитами прошлых лет. В лайнапе заявлены инди-фолк-исполнительница из ЮАР Red Robyn, а также группы Sirotkin и «СБПЧ».

За главной сценой мероприятия откроется Backstage Fashion Market от универмага Trend Island со скидками до 70%. Среди участников — уличная одежда Nikifilini, кожаные аксессуары ручной работы Long River, магазин украшений Nola, шведский бренд часов Daniel Wellington, женская одежда из экологичных материалов Buro.12.Eighteen и другие.

Гостей фестиваля накормят заранее приготовленной индийской, берлинской, японской и домашней кухней. А по всей территории Aviapark Music Day установят пункты приема пластика, который после мероприятия отправят на переработку.

Курировать развлекательную программу на детской зоне взялся фестиваль «Луч». Организаторы создадут отдельную площадку с чилаут-зоной, играми для всей семьи, а также образовательными мастер-классами от столичных музеев.

Мероприятие пройдет в особом ковид-фри-формате. Попасть на него можно при предъявлении билета, паспорта и QR-кода, который выдают после прививки, а также если человек переболел коронавирусом в последние полгода или сдал ПЦР-тест не более трех дней назад.

«Мы позаботились о том, чтобы фестиваль прошел с соблюдением всех правил, и хотим, чтобы посетители чувствовали себя в безопасности. Поэтому, несмотря на отмену QR-кодов в большинстве заведений города, для массовых мероприятий на открытом воздухе QR-коды все еще обязательны», — сказал креативный директор «Авиапарка» Максим Лапчук.

Он также отметил, что тем, кто уже купил билет, организаторы готовы предложить скидку 20% на ПЦР-тест в лаборатории партнера мероприятия — CMD. Чтобы получить скидку, нужно прийти в любой медицинский офис CMD и предъявить билет на фестиваль.

Стоимость стандартного билета 2000 рублей, группового на четыре человека — 6800. Узнать подробности и приобрести билеты можно здесь.