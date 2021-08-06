Преподаватель ВШЭ, которого студентки обвинили в домогательствах, назвал себя «жертвой клеветы»

Преподаватель-китаист ВШЭ Максим Целуйко, которого накануне четыре студентки обвинили в домогательствах, отверг обвинения и назвал себя «жертвой клеветы». Об этом он заявил в эфире телеканала «Дождь».

Целуйко сказал, что информация в статье Doxa — неправда. Он обвинил медиа в поддержке студенток и том, что доказательства требуют от него, а не от девушек.