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Преподаватель ВШЭ, которого студентки обвинили в домогательствах, назвал себя «жертвой клеветы»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:03

Преподаватель-китаист ВШЭ Максим Целуйко, которого накануне четыре студентки обвинили в домогательствах, отверг обвинения и назвал себя «жертвой клеветы». Об этом он заявил в эфире телеканала «Дождь».

Целуйко сказал, что информация в статье Doxa — неправда. Он обвинил медиа в поддержке студенток и том, что доказательства требуют от него, а не от девушек.

Сохраняя анонимность обвинителей, ваше и прочие публикующие эту клевету СМИ, лишают обвиненного возможности защищаться, имплицитно подходя к нему с позиции виновности, ставя жертву клеветы и клеветников в заведомо неравное положение.
Максим Целуйко
Преподаватель ВШЭ

Преподавать отказался давать «Дождю» комментарий «в таких условиях».

4 августа журнал Doxa опубликовал статью со слов четырех студенток «Вышки», обвинивших Целуйко в харассменте. Руководство вуза пообещало уволить преподавателя еще в 2020 году, но так и не сделало этого.

В марте о домогательствах со стороны Целуйко рассказала студентка Даша. Сперва ей сказали, что «университет не может терять ценных сотрудников», но затем пообещали не продлевать контракт с ним.

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