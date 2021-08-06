Фонд «Антон тут рядом» выпустил инклюзивный эмбиент-альбом

Благотворительный фонд «Антон тут рядом» и музыкант Ладомир Зелинский (GhostNoir) выпустили инклюзивный эмбиент-альбом «Смешали чувства». Послушать его можно на всех популярных стриминг-сервисах.

«Смешали чувства» — музыкальный эксперимент, в котором приняли участие люди с расстройствами аутистического спектра и нейротипичные музыканты. На протяжении шести месяцев они записывали различные звуки, а затем преобразовали их в музыкальное полотно.

«Грохот падающих бутылок, шум машин, утренний будильник: мелодии на записи отражают и переосмысливают действительность, а каждый участник и есть звук. Здесь синтезатор упирается в стук по радиатору, шелест бумаги в прямую бочку», — рассказали представители проекта.