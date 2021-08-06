перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Олега Навального приговорили к году условно по «санитарному делу» 14:28
Преподаватель ВШЭ, которого студентки обвинили в домогательствах, назвал себя «жертвой клеветы» 14:03
Ведущий «Первого канала» отказался извиняться за насмешки над трансгендерной участницей Олимпиады 13:59
Фонд «Антон тут рядом» выпустил инклюзивный эмбиент-альбом 13:25
Экранизация приквела о главном злодее «Голодных игр» выйдет через два года 13:17
Суд приговорил соратника Навального Николая Ляскина к году ограничения свободы по «санитарному делу» 12:45
Apple будет проверять снимки владельцев iPhone на предмет жестокого обращения с детьми 12:17
Crawford Jolly/Unsplash За последние сутки в России выявили 22 660 случаев коронавируса
За последние сутки в России выявили 22 660 случаев коронавируса 11:27
Канье Уэст завершил презентацию «Donda» на Apple Music. На платформе появился предзаказ альбома 11:05
Райан Рейнолдс предлагал Disney снять короткометражку с Дэдпулом и охотником из «Бэмби» 11:02
МОК лишил аккредитации двух белорусских тренеров после случая с бегуньей Тимановской 10:09
The Weeknd начал новую эру синглом «Take My Breath». Посмотрите клип! 9:44
Warner Bros./YouTube Клинт Иствуд возвращается к роли ковбоя в трейлере своего нового вестерна «Мужские слезы»
Клинт Иствуд возвращается к роли ковбоя в трейлере своего нового вестерна «Мужские слезы» 9:05
Сергей Шойгу предложил построить в Сибири три-пять крупных городов и перенести в один из них столицу 6:26
Netflix опубликовал тизер четвертого сезона сериала «Кобра Кай» 5:39
99-летняя американка стала самым пожилым тяжелоатлетом мира. Она установила рекорд Гиннесса 5:09
Отрывок из нового совместного трека Канье Уэста и Dr. Dre «Glory» появился в рекламе наушников 0:35
Caspar Camille Rubin/Unsplash Twitch снизил стоимость подписки в России — в три раза
Twitch снизил стоимость подписки в России — в три раза 0:35
Певица Alizade обвинила ведущего Studio 21 Сэма Адегбие в сексизме 0:00
Сайт с текстами Genius снова доступен на территории России. Ранее его заблокировал Роскомнадзор Вчера в 23:43
Отключить рекламу

Фонд «Антон тут рядом» выпустил инклюзивный эмбиент-альбом

Валерия Корниенко
Сегодня в 13:25

Благотворительный фонд «Антон тут рядом» и музыкант Ладомир Зелинский (GhostNoir) выпустили инклюзивный эмбиент-альбом «Смешали чувства». Послушать его можно на всех популярных стриминг-сервисах.

«Смешали чувства» — музыкальный эксперимент, в котором приняли участие люди с расстройствами аутистического спектра и нейротипичные музыканты. На протяжении шести месяцев они записывали различные звуки, а затем преобразовали их в музыкальное полотно.

«Грохот падающих бутылок, шум машин, утренний будильник: мелодии на записи отражают и переосмысливают действительность, а каждый участник и есть звук. Здесь синтезатор упирается в стук по радиатору, шелест бумаги в прямую бочку», — рассказали представители проекта.

Помимо Зелинского, над проектом работали еще шесть участников: Иван Байдаков, Светлана Афонина, Ольга Кравченко, Илья Мурашев, Игорь Никитин, Евгений Кузьмичев. «Смешали чувства» — это первый альбом их группы «Музыка на разной громкости».

Вышло максимально по-разному, но с каким‑то скользящим нарративом, который постоянно прерывают. Как и в нашей обыденной жизни, когда нам постоянно мешают побыть самим с собой. В «Музыке на разной громкости» можно не нажимать паузу, открыв доставке продуктов или сказав, что вы оплатили проезд в автобусе. Можно все оставить просто так, и это очень хорошо.
Ладомир Зелинский.
Музыкант

Пластинка вышла на лейбле Doing Great Music.

События недели на afisha.ru
боевик
Отряд самоубийц: Миссия навылет
Джеймс Ганн взялся восстановить репутацию провального кинокомикса
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
приключение
Круиз по джунглям
Эмили Блант скитается по джунглям в поисках волшебного дерева
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
триллер
Время
Новый шьямалановский триллер не без фирменных трюков
графика
Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры
Более 140 подлинников «северного Леонардо да Винчи»
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Ольга Кравченко
Игорь Никитин
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить