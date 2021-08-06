За последние сутки в России выявили 22 660 случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 22 660 случаев COVID-19, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 460 заражений меньше, чем вчера.
Суточный прирост в Москве снизился с 3277 до 2583 заболевших. Следом по числу новых случаев идут Петербург, Московская, Нижегородская, Свердловская и Воронежская области, Пермский и Красноярский края.
Общее число зарегистрированных в стране случаев коронавируса увеличилось до 6 402 564. За последние сутки выздоровели 20 141 человек, за все время — 5 720 353. За сутки умерли 792 пациента, за весь период — 163 301.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом достигло 200,1 млн. Россия находится на четвертом месте по числу заражений. На первом — США (35,1 млн), на втором — Индия (31,8 млн), на третьем — Бразилия (19,9 млн).