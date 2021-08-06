За последние сутки в России выявили 22 660 случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 22 660 случаев COVID-19, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 460 заражений меньше, чем вчера.

Суточный прирост в Москве снизился с 3277 до 2583 заболевших. Следом по числу новых случаев идут Петербург, Московская, Нижегородская, Свердловская и Воронежская области, Пермский и Красноярский края.